Юрию Дудю грозит до семи лет тюрьмы за призывы к терроризму

Дудю грозит до семи лет колонии по делу о призывах к терроризму Юрию Дудю грозит до семи лет тюрьмы за призывы к терроризму

Москва29 сен Вести.Блогеру и журналисту Юрию Дудю (включен в реестр иностранных агентов на территории РФ и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может грозить от пяти до семи лет колонии по новому делу о призывах к терроризму. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил юрист Никита Тарновский.

Призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда в интернете или СМИ относятся к категории тяжких преступлений и предусматривают лишение свободы на срок от пяти до семи лет сказал он

Юрист напомнил, что в прошлом году Дудь уже был заочно приговорен к году и 10 месяцам колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

По словам Тарновского, при вынесении нового приговора к сроку могут прибавить неотбытую часть предыдущего наказания, полностью или частично. В итоге суммарный срок для журналиста способен превысить семь лет. Также закон допускает дополнительные меры: штраф, запрет на определенные виды деятельности или на занятие конкретных должностей.

29 сентября Басманный районный суд города Москвы избрал в отношении Дудя Юрия Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Также меру пресечения избрали главе организации "Русский добровольческий корпус" (организация признана террористической и запрещена в РФ) Денису Капустину (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Вместе с Дудем его обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма.