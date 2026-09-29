Юрия Дудя заочно арестовали в Москве по делу об оправдании терроризма

В Москве заочно арестовали Юрия Дудя Юрия Дудя заочно арестовали в Москве по делу об оправдании терроризма

Москва29 сен Вести.Блогер и журналист Юрий Дудь (включен в реестр иностранных агентов на территории РФ и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно арестован. Соответствующее решение принял Басманный районный суд Москвы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы.

Дудю инкриминируют публичные призывы к терроризму. За это ему грозит до семи лет реального лишения свободы.

Басманный районный суд города Москвы 29 сентября 2026 года избрал в отношении Дудя Юрия Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца говорится в публикации

Мера пресечения начнет действовать с момента задержания блогера на территории РФ либо после передачи его российским правоохранительным органам в случае его экстрадиции на родину.

Ранее 29 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что в России начался процесс конфискации имущества журналиста и блогера Юрия Дудя в пользу государства.