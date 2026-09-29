Москва29 сен Вести.Президент США Дональд Трамп одобрил инициативу, предусматривающую возможное смягчение американских санкций против России в обмен на освобождение политических заключенных, пишет The Atlantic со ссылкой на источники.

С инициативой к Трампу обратился его специальный представитель по Восточной Европе Джон Коул. Предложение построено по принципу "услуга за услугу": Москва освобождает часть заключенных, а Вашингтон в ответ ослабляет отдельные ограничения против российской экономики.

Несколько месяцев назад представитель Дональда Трампа по Восточной Европе обратился к президенту (США Дональду Трампу – Прим. ред.) с новой идеей… Кремль освобождает часть политзаключенных, а Соединенные Штаты в ответ смягчают санкции против российской экономики. Трамп одобрил эту инициативу говорится в статье

По данным издания, разработка плана находится пока на ранней стадии, однако инициатива, по задумке ее авторов, поможет расширить переговоры США и России и вынести их за пределы украинского конфликта, а также создаст дополнительные возможности для экономического взаимодействия.

В числе потенциальных направлений сотрудничества The Atlantic называет российскую нефть, дизельное топливо, редкоземельные металлы и другие сырьевые товары. Кроме того, освобождение заключенных по гуманитарным соображениям может укрепить позиции Трампа в борьбе за Нобелевскую премию мира.

При этом такой подход, вероятно, вызовет недовольство у Украины, европейских стран и части союзников Трампа в Конгрессе, прогнозирует издание. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже заявил изданию, что намерен противодействовать попыткам снять санкции с России до окончания конфликта, а американские представители пока не рассматривают полноценное экономическое взаимодействие с РФ без хотя бы частичного прекращения огня. Однако инициатива Коула может создать отдельный канал для постепенного ослабления ограничений в обмен на конкретные шаги Москвы, говорится в статье.