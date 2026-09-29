Москва29 сен Вести.Президент США Дональд Трамп может сыграть на теме смягчения антироссийских санкций ради укрепления своих позиций перед выборами. Такой точкой зрения с изданием "Абзац" поделился политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

По его мнению, подобные заявления американского лидера являются по большей части политической декларацией, направленной на внутреннюю аудиторию и бизнес-круги самих США.

Эксперт предположил, что республиканец в первую очередь руководствуется текущей выгодой, а его позиция по вопросу санкций может измениться в зависимости от текущего политического климата. Вместе с тем Ордуханян не исключил, что появление подобной повестки говорит о запросе части американских элит на восстановление деловых связей.

Мы с вами знаем цену словам Трампа. В данной ситуации мы должны исходить из внутренней повестки Соединенных Штатов: все, что будет выгодно Трампу сегодня, будет и сделано. Это пока политическая декларация, сделанная в преддверии промежуточных выборов в конгресс и сенат для улучшения имиджа сказал политолог

Эксперт также отметил, что на текущий момент инициативу следует расценивать как позитивный сигнал, ранее не звучавший в риторике американских политиков. Однако, подчеркнул он, реальные шаги Вашингтона будут определяться результатами борьбы за власть.

Ранее The Atlantic со ссылкой на источники писал, что Трамп одобрил инициативу, предусматривающую возможное смягчение американских санкций против России в обмен на освобождение политических заключенных.