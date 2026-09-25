Москва25 сен Вести.Отношение России к закону США о новых санкциях известно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщалось, американский лидер Дональд Трамп 19 сентября подписал закон, который наделяет его правом расширять ранее установленные санкции, пошлины и запреты в отношении России.

Что касается возможностей применения вот этих самых "адских санкций", пока мы не знаем, в каком виде, как, когда и будет ли это вообще. Разумеется, наше отношение к этому закону хорошо известно, мы о нем уже говорили