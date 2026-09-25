Москва25 сенВести.Отношение России к закону США о новых санкциях известно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщалось, американский лидер Дональд Трамп 19 сентября подписал закон, который наделяет его правом расширять ранее установленные санкции, пошлины и запреты в отношении России.
Что касается возможностей применения вот этих самых "адских санкций", пока мы не знаем, в каком виде, как, когда и будет ли это вообще. Разумеется, наше отношение к этому закону хорошо известно, мы о нем уже говорилисказал Песков журналистам
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это недружественным шагом, который лишь усложнит процесс мирного урегулирования на Украине.