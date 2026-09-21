Москва21 сенВести.Москва постоянно контактирует с торговыми партнерами на фоне закона Вашингтона о новых антироссийских санкциях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в беседе с журналистами уточнил, что партнеры России выразили полное неприятие такой санкционной политики США.
Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнерамисказал пресс-секретарь российского лидера
Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о возможных новых санкциях против России.