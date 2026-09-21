Песков: РФ находится в контакте с торговыми партнерами на фоне санкций США

Россия находится в контакте с торговыми партнерами на фоне закона США о санкциях Песков: РФ находится в контакте с торговыми партнерами на фоне санкций США

Москва21 сен Вести.Москва постоянно контактирует с торговыми партнерами на фоне закона Вашингтона о новых антироссийских санкциях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков в беседе с журналистами уточнил, что партнеры России выразили полное неприятие такой санкционной политики США.

Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнерами сказал пресс-секретарь российского лидера

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о возможных новых санкциях против России.