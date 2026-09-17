Москва17 сен Вести.Принятый в США законопроект о санкциях и пошлинах против России в первую очередь направлен на ее ближайших партнеров, сообщил РБК вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев.

Главная головная боль здесь не столько в прямых запретах для российских компаний, сколько в давлении на наших партнеров. Вот это действительно серьезно. Вторичные пошлины до 100% - это удар не по нам напрямую, а по тем, кто с нами работает: по китайцам, индийцам, да и по европейцам, которые еще покупают нашу нефть и газ. Им придется несладко, и они, конечно, будут искать способы минимизировать риски сказал он

Мурычев добавил, что в России очередным санкционным пакетам уже давно перестали удивляться.

Этот законопроект - не первый и, к сожалению, не последний. Воспринимаем его спокойно, без паники. Ограничений против нашего бизнеса уже столько, что еще один документ сам по себе вряд ли что-то кардинально перевернет указал он

России предстоит заново выстраивать логистику, производить расчеты и вести переговоры, что "хлопотно, долго и дорого", но предприниматели уже располагают необходимым опытом, наработанными связями и пониманием алгоритма действий в таких ситуациях.

Будем искать новые варианты, договариваться с теми, кто готов работать, использовать все доступные механизмы… И все же, думается, что Дональд Трамп - прагматичный президент, и не станет с ходу развязывать новые торговые пошлины против Китая и Индии. Но надеяться только на это было бы слишком наивно отметил Мурычев

17 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Данный документ подразумевает ограничения против ряда российских деятелей, а также позволит Америке устанавливать тарифы до 100% для крупных покупателей российских энергетических ресурсов.