Москва18 сен Вести.Принятый в США законопроект о санкциях и пошлинах против России – недружественный шаг. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по обороне Алексей Журавлев.

Это недружественный шаг. И они вот таким образом хотят нас приблизить к миру на Украине? Это невозможно. Они все это прекрасно понимают. Но, однако они это делают. Оружие в космосе, которое они размещают, это же ведь тоже не просто так. С шестьдесят седьмого года, когда был договор о неразмещении, правда, ядерного оружия в космосе, про обычное ничего не было. Но тем не менее, не все воздерживались от этого. Сегодня они уже перешли через эту грань сказал депутат

Журавле отметил, что России есть, чем ответить, но это может плохо закончиться.

Ранее в РСПП оценили последствия от новых антироссийских санкций США.