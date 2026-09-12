Песков: никаких механизмом экономического сотрудничества РФ с США пока нет

Песков высказался о перспективах экономического сотрудничества РФ и США Песков: никаких механизмом экономического сотрудничества РФ с США пока нет

Москва12 сен Вести.Никаких механизмов экономического сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами к настоящему моменту нет. Об этом в беседе с "Известиями" заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, существует понимание, что возобновление торгово-экономического взаимодействия будет выгодно как Москве, так и Вашингтону.

По крайней мере, на уровне компаний мы видим большую заинтересованность, но в прикладном плане пока никаких механизмов сотрудничества, пока никаких реализованных совместных проектов нет добавил Песков

Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил что между Россией и США существуют темы для диалога в финансовой сфере. По словам министра, их необходимо обсуждать.