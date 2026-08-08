Клинтон заявила, что Трамп ценит отношения с Путиным больше Нобелевской премии Клинтон: благосклонность Путина для Трампа важнее Нобелевской премии мира

Москва8 авг Вести.Нобелевская премия мира для президента США Дональда Трампа менее приоритетна, чем хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение журналистке Каре Суишер на ее подкасте Pivot выразила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, соперница Трампа на президентских выборах в 2016 году.

Клинтон напомнила, что еще несколько месяцев назад обещала выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот поможет решить украинский конфликт.

Но его больше интересуют отношения с Путиным. Я не знаю всех причин, но, знаете, он хочет благосклонности Путина даже больше, чем Нобелевской премии мира отметила она

Трамп ранее заявлял, что если Клинтон выдвинет его на Нобелевскую премию мира по завершении украинского конфликта, она "начнет ему нравиться".

Американскому лидеру, несмотря на все желание, так и не удалось стать лауреатом этой награды. Премию получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо.