Москва5 июн Вести.Президенту США Дональду Трампу необходимо быстро завершить конфликт на Ближнем Востоке, поскольку Конгресс не продлит ему разрешение на продолжение боевых действий. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она отметила, что на переговорах с Трампом иранцам не просто, поскольку им нужно время, а глава Белого дома хочет заполучить все и сразу. К тому же Трамп испытывает серьезное давление внутри своей страны.

Ему нужно побыстрее закончить эту войну, потому что Конгресс не продлит ему разрешение на продолжение боевых действий. Я всегда напоминаю людям, что американский Конгресс имеет достаточно больший вес, чем Белый дом. Ему нужна поддержка Конгресса, чтобы продолжать войну. Ведь это вопрос денег. Поэтому ему нужны деньги, нужен акт о полномочиях и большинство голосов за него. Так что Трамп испытывает серьезное давление внутри страны. Кроме того, имеет место мировая рецессия. Многие сырьевые продукты, не только нефть и газ, не поступают на рынок. В силу всего сказанного, если вы спросите, кто испытывает максимальное давление, я отвечу – Трамп пояснила она

Ранее экс-глава австрийского МИД назвала иранцев жесткими переговорщиками, которые заняли выигрышную позицию. По ее словам, у Тегерана "лучшие карты на руках". Кнайсль также отметила стойкость Ирана вопреки действующим 20 лет санкциям.