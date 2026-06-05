Москва5 июн Вести.Остановить Израиль в развязывании войны на Ближнем Востоке способен только жесткий запрет на поставку оружия и финансирование. Такое мнение бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль высказала в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Однако она отметила, что этого никогда не будет.

Остановить его [Израиль] может только жесткий запрет на поставки оружия и финансирование. Но такого никогда не будет. Во-первых, потому что Трамп – вернейший союзник Нетаньяху и Израиля, в принципе. Многие его советники имеют теснейшие связи с Израилем, так что это легко не произойдет. Джо Байден выступал с довольно жесткой критикой Израиля, но даже это не помогло. Еще нам надо иметь в виду, что, если по какой-либо причине Израиль не будет получать оружие и деньги от США, они получат их от кого-то другого. Так что мой главный вопрос остается открытым. Кто остановит Израиль? У меня на него нет ответа поделилась она

Ранее Кнайсль отмечала, что президенту США Дональду Трамп выгодно как можно быстрее завершить противостояние с Ираном. По ее словам, американский лидер торопится из-за того, что опасается не получить одобрение Конгресса США на продолжение боевых действий.