Москва15 апр Вести.Израиль и, в частности, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) является козырем США на Ближнем Востоке. Об это ИС "Вести" заявил глава Центра политической информации Алексей Мухин.

По его мнению, американская помощь Израилю в нынешних условиях может иметь беспрецедентный характер.

Помощь Израилю может носить беспрецедентный характер. Она и носит, собственно, беспрецедентный характер. Но теперь [США] придется воевать руками Израиля, а Израиль рассчитывал на ровно противоположное - что он будет решать свои территориальные региональные проблемы руками американцев. В сухом остатке то, что Израиль попытался назначить США своим прокси, а получилось, что Израиль будет прокси Соединенных Штатов в регионе. И если у [президента США Дональда] Трампа и остался какой-то козырь, то это только ЦАХАЛ. Все, больше у них козырей нет в регионе уверен Мухин

Ранее в США заявили, что сделки с Тегераном не будет, если Иран продолжит настаивать на обладании ядерным оружием. Как подчеркнул американский лидер Дональд Трамп, "конечный результат" в конфликте с Ираном может быть достигнут совсем скоро.