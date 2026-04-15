Мухин: если Израиль откажется от ядерного оружия, Ирану оно тоже не нужно будет Мухин: решение о денуклеаризации может остановить конфликт на Ближнем Востоке

Москва15 апр Вести.Совместное ядерное разоружение Вооруженных сил Ирана и Израиля может ускорить переговорный процесс на Ближнем Востоке и привести к разрешению конфликта в регионе. Такое мнение для ИС "Вести" высказал политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, США в вопросе ядерной программы Ирана подчиняются требованиям израильского лобби.

Американская сторона лукавит, их интересует военная программа Ирана, потому что она угрожает Израилю. Она не угрожает Соединенным Штатам, она угрожает Израилю. Израильское лобби, по сути, заставляет США действовать в своих собственных интересах, занимать непримиримую позицию на переговорах, что, собственно, и подрывает их основу, делая Иран недоговороспособным заметил Мухин

Политолог убежден, что, когда данный вопрос будет снят, то переговоры между сторонами станут результативнее.

[Вопрос] снимается очень просто: Израиль и Иран могут принять решение о денуклеаризации своих военных вооруженных сил - и все. Если Израиль откажется от ядерного оружия, Ирану оно тоже не нужно будет. И Иран с удовольствием, я думаю, дальше будет продвигаться в переговорном процессе очень даже эффективно добавил он

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Иран в ходе переговоров с США в Исламабаде предложил заморозить обогащение урана на срок до пяти лет. На это официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что Иран на переговорах в Пакистане не предлагал США приостановить иранскую программу по обогащению урана.

Летом прошлого года СМИ сообщали, что Израиль в своем арсенале имеет 90 ядерных боеголовок.