Кнайсль: Трамп рискует заключить худшую сделку по Ирану, чем при Обаме в 2015-м

Москва15 апр Вести.Президент США Дональд Трамп рискует заключить худшую сделку по Ирану, чем была заключена при президенте Бараке Обаме в 2015 году. Такие опасения озвучила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" бывший федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Она обратила внимание на то, что прежнее соглашение из 300 страниц по обогащению урана создавалось месяц с участием ученых, юристов и дипломатов. Трамп же не склонен углубляться в технические детали, хотя они критически важны для таких соглашений.

Может случиться так, что Трамп заключит более худшую сделку… Трамп не заинтересован в таких технических вещах. Но если мы говорим об обогащении урана, необходимо касаться технических вопросов. Невозможно просто разместить на одной страничке такую брифинговую записку и подписать, сказав, что это и есть соглашение заявила Кнайсль

Она также подчеркнула, что сейчас Иран находится в сильном положении. На земле победители — иранцы, но важно определить, кто будет победителем на бумагах.