Президент РФ пошутил про "хождение налево" на встрече с лидерами партий

Путин с юмором ответил на совет Зюганова Володину взять "лево руля" Президент РФ пошутил про "хождение налево" на встрече с лидерами партий

Москва28 сен Вести.Президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на напутствие лидера КПРФ Геннадия Зюганова спикеру Госдумы Вячеславу Володину взять "лево руля" в работе нового созыва парламента.

В ходе встречи главы государства с руководителями парламентских фракций Зюганов положительно оценил прежнюю работу Володина на посту председателя и предложил скорректировать курс влево.

На это Путин с улыбкой заметил, что "хождение налево не всегда приветствуется", после чего лидер коммунистов уточнил, что имел в виду исключительно политический вектор.