Москва28 сенВести.Президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на напутствие лидера КПРФ Геннадия Зюганова спикеру Госдумы Вячеславу Володину взять "лево руля" в работе нового созыва парламента.
В ходе встречи главы государства с руководителями парламентских фракций Зюганов положительно оценил прежнюю работу Володина на посту председателя и предложил скорректировать курс влево.
На это Путин с улыбкой заметил, что "хождение налево не всегда приветствуется", после чего лидер коммунистов уточнил, что имел в виду исключительно политический вектор.