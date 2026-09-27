Москва27 сенВести.Команда КПРФ сделала все для того, чтобы подготовить программу Победы. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
Зюганов также отметил, что тон прошедшим выборам задал президент РФ Владимир Путин.
Прежде всего тон задал президент, когда встречался с прошлым выпуском депутатов, и прямо сказал: наша задача провести выборы открыто, честно, чтобы люди им доверяли и все сделали для того, чтобы общество сплачивалось и побеждало. Вот наша команда все сделала для того, чтобы подготовить программу Победызаявил Зюганов
Ранее Зюганов заявил, что на прошедших выборах КПРФ поддержали те, кто трудится, думает, изобретает и заботится о будущем.