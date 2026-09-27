Зюганов: КПРФ сделала все для того, чтобы подготовить программу Победы

Зюганов: тон выборов в Государственную думу задал президент Зюганов: КПРФ сделала все для того, чтобы подготовить программу Победы

Москва27 сен Вести.Команда КПРФ сделала все для того, чтобы подготовить программу Победы. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

Зюганов также отметил, что тон прошедшим выборам задал президент РФ Владимир Путин.

Прежде всего тон задал президент, когда встречался с прошлым выпуском депутатов, и прямо сказал: наша задача провести выборы открыто, честно, чтобы люди им доверяли и все сделали для того, чтобы общество сплачивалось и побеждало. Вот наша команда все сделала для того, чтобы подготовить программу Победы заявил Зюганов

Ранее Зюганов заявил, что на прошедших выборах КПРФ поддержали те, кто трудится, думает, изобретает и заботится о будущем.