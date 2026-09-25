Москва25 сенВести.Ядро избирателей КПРФ заметно помолодело. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
По словам Зюганова, поддержка пришла от думающих и работающих граждан.
Нас поддержали в этот раз те, кто трудится, думает, кто изобретает, и кто заботится о будущем. У нас изменилось ядро так называемое выборное, у нас раньше было постарше, сейчас гораздо стали моложезаявил Зюганов
Ранее Зюганов рассказал, с чего фракция КПРФ в Государственной думе девятого созыва планирует начать свою работу.