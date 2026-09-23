Москва23 сенВести.В отношении блогера Александра Шпака (признан иноагентом в РФ) возбуждено уголовное дело о публичных призывах и оправдании терроризма. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.
Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Александра Шпака. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По данным следствия, в 2024 году Шпак, являясь администратором одного из Telegram-каналов, разместил там видео с призывами и пропагандой террористической деятельности.
Ранее Шпака заочно осудили на 8 лет лишения свободы за распространение фейков о российской армии. Известно, что блогер находится за пределами РФ, он объявлен в розыск.