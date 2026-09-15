Рэперу-иноагенту Noize МС может грозить до 7 лет лишения свободы в России

Рэпер-иноагент Noize МС обвиняется в России в публичном оправдании терроризма Рэперу-иноагенту Noize МС может грозить до 7 лет лишения свободы в России

Москва15 сен Вести.Рэперу-иноагенту Noize МС (Ивану Алексееву) может грозить до семи лет лишения свободы в России, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

В отношении Алексеева возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма.

Публичное оправдание терроризма с использованием СМИ либо интернета наказываются штрафом от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишением свободы от 5 до 7 лет сказала Браун

Минюст включил рэпера Noize MC в реестр иностранных агентов осенью 2022 года.