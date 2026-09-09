Привлечение рэпера-иноагента Лигалайза к ответственности признано законным Рэпер Лигалайз заплатит штраф за нарушение порядка деятельности иноагента

Москва9 сен Вести.Привлечение к административной ответственности рэп-исполнителя Андрея Меньшикова, выступающего под псевдонимом Лигалайз (включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ), признано Мосгорсудом законным. Об этом сообщает канал судов общей юрисдикции города Москвы в MAX.

Апелляционная инстанция Московского городского суда признала законным постановление Таганского районного суда города Москвы от 25 ноября 2026 года, которым Меньшикову А.В… было назначено наказание в виде штрафа в размере 45 000 рублей… говорится в материалах суда

В судебных материалах значится, что исполнитель нарушил порядок деятельности иностранного агента.

Ранее 49-летний рэпер дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.