Прилетевший в Москву американский рэпер Lil Pump попал в базу "Миротворца" Прилетевший в РФ американский рэпер Lil Pump внесен в базу "Миротворца"

Москва20 авг Вести.Американский рэпер Lil Pump (настоящее имя Газзи Фабио Гарсия), прилетевший в Москву для выступления, попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Согласно этой информации, рэп-исполнителя обвиняют в публичной поддержке России.

Lil Pump – 25-летний рэпер и автор песен, стал известен в середине 2010-х годов, когда одним из первых использовал платформу SoundCloud для начала своей музыкальной карьеры. 20 августа артист прибыл в Москву, где спустя два дня у него состоится сольный концерт.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году, данный ресурс публикует персональные данные лиц, которые, по мнению администраторов, представляют угрозу для национальной безопасности Украины. В базу данных "Миротворца" были внесены, в частности, артисты и журналисты, в том числе за посещение Крыма и Донбасса.