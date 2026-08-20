Американский рэпер Lil Pump прилетел в Москву, где выступит с сольным концертом

Lil Pump прилетел в Москву перед первым большим сольным концертом в России Американский рэпер Lil Pump прилетел в Москву, где выступит с сольным концертом

Москва20 авг Вести.Американский рэпер Lil Pump (настоящее имя Газзи Фабио Гарсия) прилетел в Москву, где 22 августа даст сольный концерт, сообщили в концертном агентстве Force Events.

В июне в концертном агентстве заявили, что Lil Pump впервые даст масштабный сольный концерт на площадке VK Stadium в Москве​​​.

Как сообщило агентство ТАСС, артист прилетел в Москву 20 августа в 05.53 мск. Самолет прибыл в аэропорт Внуково, совершив промежуточную посадку в Шереметьево. Рейс выполняла авиакомпания Georgian Airways.

Москва, я уже здесь! Концерт будет уже через два дня! Через два дня я готов разнести здесь все мощнейшим шоу! Москва, ты готова? сказал артист на видео, опубликованном в социальных сетях агентства

Lil Pump получил широкую известность в середине 2010-х годов, когда одним из первых использовал платформу SoundCloud для запуска музыкальной карьеры и привлек внимание крупных лейблов. Его дебютный альбом занял третье место в чарте Billboard 200, а трек Gucci Gang стал мировым хитом.