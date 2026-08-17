Канье Уэст мечтает встретиться с Владимиром Путиным Канье Уэст мечтает встретиться с Путиным в ходе визита в Россию

Москва17 авг Вести.Американский рэпер Канье Уэст испытывает глубокую симпатию к президенту России Владимиру Путину и мечтает о встрече с ним в ходе своего визита в РФ. Об этом РИА Новости сообщила владелец и генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.

Пока сложно сказать, с кем он встретится, но давняя мечта мистера Уэста — это встреча с нашим президентом Владимиром Путиным, о симпатии к которому он заявляет уже несколько лет сказала она

Ранее сообщалось, что Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября​​​. Информацию о российских гастролях рэпера подтвердил и его концертный директор.