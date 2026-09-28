Канье Уэст может выступить в Москве в 2027 году

Концерт американского рэпера Канье Уэста может состояться в июле в Москве Канье Уэст может выступить в Москве в 2027 году

Москва28 сен Вести.Американский музыкант Канье Уэст может выступить в российской столице в июле 2027 года.

Такая информация появилась в разделе "проекты в разработке" турецкого концертного агентства ILS Vision.

Кроме того, в компании планируют, что рэпер YE (псевдоним Канье Уэста - прим. ред.) выступит в Рио-де-Жанейро в феврале 2027 года, а также в 17 июля в Мюнхене.

В ILS Vision указали, что даты проведения мероприятий еще могут измениться после заключения соответствующих соглашений с артистами и администрациями площадок, а также получения разрешений.

Ранее стало известно, что мужчина, купивший электронные билеты на концерт Канье Уэста, который должен был состоятся в Санкт-Петербурге 10 октября на стадионе "Газпром Арена", подал иск к организаторам мероприятия, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.