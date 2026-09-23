Москвич, купивший билеты на концерт Канье Уста, подал в суд на организаторов

Житель Москвы подал в суд на организаторов концерта Канье Уэста Москвич, купивший билеты на концерт Канье Уста, подал в суд на организаторов

Москва23 сен Вести.Мужчина, купивший электронные билеты на концерт Канье Уэста, который должен был состоятся в Санкт-Петербурге 10 октября на стадионе "Газпром Арена", подал иск к организаторам мероприятия, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

В Преображенский районный суд города Москвы 22 сентября 2026 года поступил иск покупателя билетов на концерт Канье Уэста, предъявленный к ООО "Сэй Эдженси" и ООО "Интикетс" говорится в сообщении

Из материалов дела следует, что истец заплатил 640 000 рублей за четыре билета, а итоговая сумма заказа составила 704 000 рублей. Организатором концерта выступало ООО "Сэй Эдженси", а ООО "Интикетс" — уполномоченный посредник, через которого фактически прошла оплата.

Сочтя сложившуюся ситуацию с концертом препятствием для получения услуги, истец обратился к ответчикам с требованием вернуть деньги. Однако добровольно возврат не был произведен, и покупатель подал иск в суд. Он просит взыскать с ответчиков 704 000 рублей основного долга, неустойку за просрочку возврата, 100 000 рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы, а также судебные расходы.