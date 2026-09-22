Житель Москвы хочет вернуть 160 тыс. руб. за билеты на концерт Уэста через суд

Москвич намерен отсудить 160 тыс. руб. за билеты на концерт Канье Уэста Житель Москвы хочет вернуть 160 тыс. руб. за билеты на концерт Уэста через суд

Москва22 сен Вести.В суд Бабушкинского района города Москвы от местного жителя поступил иск о возврате денег за билеты на концерт американского артиста Канье Уэста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов столицы.

Заявлено подано к концертному агентству Say Agency.

Мировому судье Бабушкинского района города Москвы поступило исковое заявление к ООО "Сэй Эдженси" о возврате денежных средств за билеты на концерт Канье Уэста говорится в публикации

Москвич намерен отсудить около 160 000 рублей. Из них только два билета на концерт обошлись в 80 000 руб.

Также в эту сумму входит сервисный сбор, билеты на поезд и гостиницу, компенсация морального вреда и возмещение платы за юридические услуги, почтовые расходы и штраф.