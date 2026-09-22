Москва22 сенВести.В суд Бабушкинского района города Москвы от местного жителя поступил иск о возврате денег за билеты на концерт американского артиста Канье Уэста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов столицы.
Заявлено подано к концертному агентству Say Agency.
Мировому судье Бабушкинского района города Москвы поступило исковое заявление к ООО "Сэй Эдженси" о возврате денежных средств за билеты на концерт Канье Уэстаговорится в публикации
Москвич намерен отсудить около 160 000 рублей. Из них только два билета на концерт обошлись в 80 000 руб.
Также в эту сумму входит сервисный сбор, билеты на поезд и гостиницу, компенсация морального вреда и возмещение платы за юридические услуги, почтовые расходы и штраф.