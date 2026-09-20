Суть иска к организатору концерта Канье Уэста раскрыли в судах Санкт-Петербурга Пресс-служба судов Петербурга: истец просит вернуть деньги за концерт Уэста

Москва20 сен Вести.Суть второго иска к устроителю выступления Канье Уэста в Санкт-Петербурге ООО "СЭЙ ЭДЖЕНСИ" заключается в требовании возврата стоимости билета и других расходов, сообщила глава пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram‑канале.

Она уточнила, что истец купила билет на концерт рэпера 17 августа, получив все документы в электронном виде на почту.

Приобретая билет, я была введена в заблуждение относительно существенных условий услуги: мне не было сообщено, что договор с площадкой, указанной в билете, не заключен, а продажа билетов ведется под неисполненными отлагательными условиями приводит Лебедева слова девушки

Поняв, что гарантий, что шоу состоится, нет, истец решила вернуть билет, однако сделать это во внесудебном порядке оказалось невозможно.

Истец просит взыскать с ответчиков солидарно уплаченные денежные средства в размере 18 700 рублей. Неустойку, штраф и расходы в 913.66 рублей отметила глава пресс-службы

Это второй иск к организатору выступления. Ранее иск на Say Agency был зарегистрирован в Воронеже. Центральный районный суд города уже начал рассмотрение.