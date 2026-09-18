Москва18 сен Вести.Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал от организатора концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге — агентства Say Agency — публично признать отмену мероприятия и вернуть зрителям деньги за билеты. Об этом он заявил в разговоре с NEWS.ru, комментируя исчезновение выступления из официального расписания рэпера.

Мы получили ответы на наши запросы и знаем на 100%, что концертов Канье Уэста в России не будет. Через ваше СМИ я призываю главу агентства публично признать, что концерты отменены и вернуть деньги зрителям в соответствии с законом сказал Бородин

Он добавил, что если компания и дальше будет отрицать срыв мероприятия, это может привести ее руководство к самым серьезным последствиям, вплоть до возбуждения уголовного дела. По словам Бородина, к ФПБК поступает много жалоб от зрителей, которым было отказано в возврате денежных средств. Он подчеркнул, что ситуация с концертом Уэста находится в поле зрения правоохранительных органов и ее "рассматривают под микроскопом".

Ранее концерты Уэста в Санкт-Петербурге пропали из официального расписания артиста. Ближайшее выступление музыканта должно пройти 24 октября в Джакарте (Индонезия). После этого он поедет по городам США — Хьюстону, Далласу и Фениксу.