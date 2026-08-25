Москва25 авг Вести.Фанаты американского рэпера Канье Уэста, которые уже купили билеты на его концерт в России, могут не только вернуть деньги за билет в случае отмены шоу, но и получить компенсацию морального вреда. Как это сделать, в интервью ИС "Вести" рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Он напомнил, что в случае переноса зрелищного мероприятия на другую дату организатор не обязан автоматически возвращать денежные средства. Однако, если в течение шести месяцев с предыдущей даты концерта, новый – не состоялся, то в данном случае гражданину обязаны вернуть деньги в полном объеме.

Если мероприятие полностью отменяется, то по закону… гражданин имеет право потребовать возмещения убытков себе… Конечно, это и компенсация морального вреда, то есть человек может оценить, в том числе свои моральные страдания из-за того, что мероприятие не состоялось, из-за того, что он что-то перенес, поменял свои жизненные планы. Поэтому это тоже возможно объяснил юрист

Ранее агентство Say Agency сообщило, что Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге – 10 и 11 октября. По словам представителя компании, процесс согласования проведения концерта с площадкой еще не завершен, договор должен быть подписан 27 августа. Кроме того, организатор заявил, что не собирается переносить выступление артиста в другие города.

При этом "Газпром Арена" отметила, что концерт американского рэпера без подписанного договора аренды состояться не может. По их информации, организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов.