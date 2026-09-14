На рэпера Noize МС завели уголовное дело о публичном оправдании терроризма

В Москве возбуждено дело в отношении рэпера Noize МС На рэпера Noize МС завели уголовное дело о публичном оправдании терроризма

Москва14 сен Вести.В отношении Ивана Алексеева (признан иноагентом в РФ), известного под сценическим псевдонимом Noize МС, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Действия фигуранта квалифицировали по статье УК РФ о публичном оправдании терроризма.

Уточняется, что дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.

Установлено, что иноагент Алексеев … в ходе концертов, в присутствии значительного числа людей сделал публичные заявление, в которых оправдал террористическую идеологию говорится в заявлении столичного надзорного ведомства, опубликованном в MAX

Противоправные действия осуществлялись музыкантом за пределами Российской Федерации. Кроме того, рэпер выразил свое положительное отношение к запрещенной и признанной на территории Российской Федерации террористической организации.