Москва14 сенВести.В отношении Ивана Алексеева (признан иноагентом в РФ), известного под сценическим псевдонимом Noize МС, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Действия фигуранта квалифицировали по статье УК РФ о публичном оправдании терроризма.
Уточняется, что дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.
Установлено, что иноагент Алексеев … в ходе концертов, в присутствии значительного числа людей сделал публичные заявление, в которых оправдал террористическую идеологиюговорится в заявлении столичного надзорного ведомства, опубликованном в MAX
Противоправные действия осуществлялись музыкантом за пределами Российской Федерации. Кроме того, рэпер выразил свое положительное отношение к запрещенной и признанной на территории Российской Федерации террористической организации.