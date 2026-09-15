Москва15 сенВести.Суд вынес приговор по делу блогера Павла Сюткина (внесен в РФ в список экстремистов и террористов), сообщает столичная прокуратура.
Фигуранта обвиняли в публичном распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти.
Как выяснило следствие, в 2022 году Сюткин распространил фейки о действиях ВС РФ в ходе СВО. Материалы были опубликованы в канале в одном из мессенджеров. Отмечается, что будущий фигурант расследования являлся единоличным администратором этого канала.
Сюткин приговорен к 6 годам лишения свободыговорится в заявлении прокуратуры Москвы, опубликованном в MAX
Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, суд на четыре года запретил Сюткину администрировать сайты.