Блогер Сюткин получил 6 лет за фейки о ВС РФ

Суд вынес приговор блогеру Сюткину за фейки о ВС РФ Блогер Сюткин получил 6 лет за фейки о ВС РФ

Москва15 сен Вести.Суд вынес приговор по делу блогера Павла Сюткина (внесен в РФ в список экстремистов и террористов), сообщает столичная прокуратура.

Фигуранта обвиняли в публичном распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти.

Как выяснило следствие, в 2022 году Сюткин распространил фейки о действиях ВС РФ в ходе СВО. Материалы были опубликованы в канале в одном из мессенджеров. Отмечается, что будущий фигурант расследования являлся единоличным администратором этого канала.

Сюткин приговорен к 6 годам лишения свободы говорится в заявлении прокуратуры Москвы, опубликованном в MAX

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, суд на четыре года запретил Сюткину администрировать сайты.