Москва20 авг Вести.261 участник проекта "СловоНово" галериста Марата Гельмана* может лишиться права распоряжаться имуществом в России. Осуществиться это может в рамках закона об ограничениях для экстремистов и иноагентов. Об этом RT узнал из открытых данных и подтвердил через источник в правоохранительных органах.

В списке много известных фамилий. В их числе писатель Борис Акунин*, шоумен Михаил Шац*, журналист Виктор Шендерович*, телеведущая Анна Монгайт* и другие.

Стоимость имущества иноагентов превышает 2 миллиарда рублей. Например, у режиссера Виталия Манского* есть две квартиры на Тверской улице в Москве. У самого Марата Гельмана оставались квартиры на Остоженке и в Хамовниках. Их общая стоимость составляет около 130 миллионов рублей.

В слетах проекта "СловоНово" принимал участие и актер Артур Смольянинов*. У него имеются квартиры в Текстильщиках и Королеве, в Коньково, в Тверском районе и на Краснопролетарской.

Вся эта недвижимость может быть временно арестована, предупреждают источники RT в силовых структурах.

"СловоНово" - фестиваль русской культуры, который с 2018 года проходил в Черногории. Его организатором выступал Марат Гельман*. После начала специальной военной операции мероприятие изменило название на "Форум свободной культуры".

Сам Гельман в России признан иностранным агентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. В 2022 году МВД объявило его в розыск.

*Признан иностранным агентом в РФ.