Историк: такие люди, как Кашпировский, появляются на сломе эпох Эксперт Сафаров рассказал о значении личности Кашпировского в истории

Москва3 окт Вести.Такие фигуры, как Анатолий Кашпировский, которого называли "главным магом СССР", "экстрасенсом" и "целителем", появляются на сломе эпох. Об этом ИС "Вести" заявил историк Марат Сафаров.

Подтверждением будет его небывалая известность, популярность именно в эпоху слома. Можно даже смело считать Кашпировского одним из символов перестройки. Понятно, что это политические и экономические процессы, но такие фигуры появляются и приковывают к себе внимание именно на фоне катастрофических явлений слома государства, системы, идеологии, экономики, образа жизни людей. И более того - они остаются в истории сказал он

При этом, подчеркнул историк, когда после хаоса в системе наступает стабилизация, то такие персонажи стремительно утрачивают популярность.

Спад его популярности, известности произошел тогда, когда жизнь начала стабилизироваться, а доверие людей к фигуре, балансирующей на грани медицины и паранормальных явлений, начало снижаться заявил он

Марат Сафаров подчеркивает, что Кашпировский как медиафигура воздействовал на психологическое состояние людей.

Нельзя сказать, что все сошли с ума, но во всяком случае психологическое состояние людей было на грани. И фигура Кашпировского стала массовой. Такие фигуры появляются на стыке эпох, потому что люди пытаются цепляться за любые необъяснимые явления. Такие фигуры в смутные времена всегда появляются. Еще одним фактором стало отсутствие правового регулирования данной сферы. Мы должны с благодарностью отмечать нашу современную правовую систему, защищающую нас от такого рода фигур добавил он

О смерти Анатолия Кашпировского стало известно 3 октября. Причиной смерти 87-летнего психотерапевта стала остановка сердца.