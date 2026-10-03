На похоронах Кашпировского будут присутствовать только близкие Похороны Кашпировского пройдут в закрытом формате

Москва3 окт Вести.Похороны Анатолия Кашпировского пройдут в закрытом формате, на них смогут присутствовать только самые близкие, сообщил источник РИА Новости. Но прощание будет доступно для всех.

О смерти "главного мага СССР" и одного из самых известных экстрасенсов стало известно в субботу, 3 октября. Ему было 87 лет. В окружении Кашпировского рассказали, что причиной смерти стала остановка сердца.

Прощание - оно открыто для всех желающих, все могут попрощаться, а дальше уже самые близкие сказал собеседник агентства

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов сказал, что у Кашпировского был целый букет заболеваний, среди которых – сахарный диабет, от последствий которого сердце психотерапевта могло остановиться.

Известно, что незадолго до смерти Кашпировского госпитализировали с пониженным давлением.

Прощание с экстрасенсом состоится 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве в 12.00.