Кашпировский хотел, чтобы его кремировали, но похороны могут быть традиционными

Племянник Кашпировского: он хотел, чтобы его кремировали Кашпировский хотел, чтобы его кремировали, но похороны могут быть традиционными

Москва3 окт Вести.Психотерапевт Анатолий Кашпировский, который скончался 3 октября, просил кремировать его после смерти, однако захоронение может быть проведено в традиционном варианте, сообщил РИА Новости его племянник Юрий Мамаев.

Воля Анатолия Михайловича была лично мне озвучена. И не только мне, озвучена сыну Сергею, озвучена давно… Воля была такова, что его тело должно быть предано кремации… Насколько мне известно, сейчас речь идет о классическом варианте захоронения рассказал Мамаев

Он сообщил также, что Кашпировский тяжело болел и в последние месяцы неоднократно нуждался в медицинской помощи.

Причиной смерти, по словам родственника психотерапевта, стала полиорганная недостаточность, развившаяся при онкологическом заболевании желудка.

Кашпировский умер 3 октября на 88-м году жизни. Прощание с ним состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Оно будет доступно для всех. Похороны пройдут в закрытом формате – на них смогут присутствовать только самые близкие.