Наука еще не все может объяснить: хирург Луцевич о Кашпировском Хирург Луцевич: Кашпировский был достаточно сильный биоэнергетик

Москва8 окт Вести.Профессор и хирург Олег Луцевич после прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским отметил, что тот был достаточно сильный биоэнергетик, и люди будут его помнить. Слова Луцевича приводит ИС "Вести".

Он был достаточно сильный, … могучий биоэнергетик. У него была эта внутренняя энергия, которой он мог поделиться с людьми … Наш уровень науки еще не все может объяснить … Когда Анатолий Михайлович посылал … в толпу … сигнал положительный, мозг … человека, который знает о своих болячках, воспринимал его и ретранслировал … на больной орган сказал хирург

Он также отметил, что 80-90-е годы были тяжелыми для миллионов людей, и Кашпировский им действительно помог, поскольку "лечил психику, от которой зависят поведенческие реакции, мысли и действия" человека. Однако для тех, кто не сильно верил, его методика могла не сработать.

Он оставил свой след. Люди того поколения … будут его помнить, а у молодежи уже другие приоритеты и ценности заключил Луцевич

Анатолий Кашпировский скончался в Москве 3 октября в возрасте 87 лет. По словам его племянника, причиной смерти стал рак желудка и развившаяся в результате полиорганная недостаточность. 8 октября на Троекуровском кладбище проходит прощание с психотерапевтом.