Причиной смерти Кашпировского стал рак желудка с метастазами во все органы

Племянник Кашпировского назвал причину его смерти Причиной смерти Кашпировского стал рак желудка с метастазами во все органы

Москва3 окт Вести.Причиной смерти психотерапевта Анатолия Кашпировского стал рак желудка, сообщил РИА Новости его племянник Юрий Мамаев.

У него был рак четвертой степени, рак желудка с метастазами во все органы, включая легкие и мозг рассказал Мамаев

Он уточнил, что онкологический диагноз дяде поставили полтора года назад.

У него была полиорганная недостаточность, то есть то состояние, которое является непосредственной причиной смерти больного при онкологическом заболевании уточнил родственник Кашпировского

Известный психотерапевт умер 3 октября на 88-м году жизни. Прощание с ним состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Оно будет доступно для всех. Похороны пройдут в закрытом формате – на них смогут присутствовать только самые близкие.