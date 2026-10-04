Сын Кашпировского отказался приезжать из США на похороны отца

Проживающий в США сын Кашпировского отказался прилетать на похороны отца Сын Кашпировского отказался приезжать из США на похороны отца

Москва4 окт Вести.Долгое время проживающий в США сын психотерапевта Анатолия Кашпировского отказался приезжать на похороны отца в Москву, передает РИА Новости со ссылкой на племянника психотерапевта Юрия Мамаева.

Ранее он рассказал, что дядя просил его кремировать, но захоронение может быть проведено и в традиционном варианте.

Сергея <сына Кашпировского> на похоронах не будет. Сергей отказался вылетать на похороны. Он сейчас находится в Америке Сообщил Мамаев

Психотерапевт Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. В последнее время некогда очень популярный телеведущий и экстрасенс тяжело болел.

Прощание с ним состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища. Ранее сообщалось, что похороны пройдут в закрытом режиме.