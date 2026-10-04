Москва4 октВести.Долгое время проживающий в США сын психотерапевта Анатолия Кашпировского отказался приезжать на похороны отца в Москву, передает РИА Новости со ссылкой на племянника психотерапевта Юрия Мамаева.
Ранее он рассказал, что дядя просил его кремировать, но захоронение может быть проведено и в традиционном варианте.
Сергея <сына Кашпировского> на похоронах не будет. Сергей отказался вылетать на похороны. Он сейчас находится в АмерикеСообщил Мамаев
Психотерапевт Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. В последнее время некогда очень популярный телеведущий и экстрасенс тяжело болел.
Прощание с ним состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища. Ранее сообщалось, что похороны пройдут в закрытом режиме.