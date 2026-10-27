Сын Кашпировского рассказал, почему не приехал не похороны отца

Сын Кашпировского рассказал, почему не простился с отцом Сын Кашпировского рассказал, почему не приехал не похороны отца

Москва27 окт Вести.Сын советского и российского психотерапевта и экстрасенса Анатолия Кашпировского объяснил, почему его не было на похоронах отца. Об этом Сергио Монтана рассказал РИА Новости.

По словам Сергио, который проживает в США, он не приехал на прощание с отцом не из-за нежелания, а из-за физической невозможности сделать это.

Я не приехал на похороны отца не потому, что не хотел, а потому, что не смог заявил Монтана

Эту же причину отсутствия Сергио на похоронах отца озвучил ранее и директор Кашпировского Сергей Рудых. Он пояснил, что добраться из Америки на другой континент за столь короткое время просто не было возможности.

Ранее стало известно, что у сына Кашпировского пытаются отобрать дом в Калифорнии стоимостью $340 тысяч.