Дом Кашпировского в Калифорнии отойдет его сыну, не приехавшему на похороны

Сын Анатолия Кашпировского унаследует его дом в Калифорнии Дом Кашпировского в Калифорнии отойдет его сыну, не приехавшему на похороны

Москва7 окт Вести.Сын Анатолия Кашпировского Сергио Монтане, отказавшийся прилетать на похороны отца, получит по наследству дом в Калифорнии, сообщает SHOT.

Анатолий Кашпировский купил недвижимость в городе Ла-Кинта в 2013 году примерно за $340 тысяч (₽29,1 млн) и оформил ее на дочь Елену. Еще через несколько месяцев неподалеку появился второй дом стоимостью около $300 тысяч (₽25,7 млн), связанный с Сергио Монтаной говорится в сообщении

После смерти дочери в 2018 году право собственности на первый дом перешло Кашпировскому. А во втором поселился его сын с семьей. На днях начался процесс вступления в наследство по дому, который принадлежал экстрасенсу.