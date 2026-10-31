Сын Кашпировского Сергио считает, что работа отца разрушила их семью

Сын Кашпировского рассказал, что разрушило их семью Сын Кашпировского Сергио считает, что работа отца разрушила их семью

Москва31 окт Вести.Проживающий в США сын Анатолия Кашпировского Сергио Монтана считает, что преданность отца своей работе в конечном итоге разрушила их семью, передает РИА Новости.

Он отметил, что Анатолий Михайлович был по-настоящему предан своему делу.

Мне кажется, что в конечном итоге эта преданность разрушила нашу семью. Его работа сильно повлияла на нашу жизнь рассказал Сергио Монтана

Известный советский и российский психотерапевт скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Ранее его сын объяснил, почему не приехал на похороны отца.