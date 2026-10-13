Умершего в 87 лет Кашпировского похоронили на Украине Кашпировского похоронили на Украине

Москва13 окт Вести.Психотерапевта Анатолия Кашпировского, которого считали "экстрасенсом", похоронили на Украине. Информацию об этом распространил украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) на своей странице в соцсети.

В посте сказано, что похороны состоялись в городе Винница. Журналист называл Кашпировского своим другом.

Анатолий Михайлович вернулся домой - к маме и папе, к дочери. Светлая ему память! говорится в публикации

Анатолий Кашпировский - советский и российский психотерапевт, получивший широкую известность в конце 1980-х - начале 1990-х годов благодаря телепередачам о сеансах якобы "исцеления". Умер 3 октября 2026 года в 87-летнем возрасте, спустя примерно год после рождения младшей дочери от третьей жены. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Прощание с Кашпировским состоялось 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, потом тело отправили на Украину.