Москва13 окт Вести.Сыновья психотерапевта и экстрасенса Анатолия Кашпировского Сергей и Алексей публично обратились к вдове отца с требованием назвать причину его смерти и точную информацию о похоронах. Текст послания опубликовала KP.RU.

Издание пишет, что прощание с Кашпировским прошло 8 октября на Троекуровском кладбище. Однако гроб с телом экстрасенса оттуда увезли, поскольку он якобы еще при жизни попросил похоронить его в Виннице на Украине рядом с родителями и дочерью Еленой, которая трагически погибла в 2018 году. При этом точное место погребения усопшего его вдова Гулизар пока держит в тайне. По последним данным, сейчас тело Кашпировского находится в Варшаве, откуда его транспортируют в Киев.

Кроме того, Гулизар перестала выходить на связь с сыновьями целителя после прощания, из-за чего им пришлось потребовать ответа в публичном поле.

Мы, Сергей и Алексей, сыновья Анатолия Михайловича Кашпировского, обращаемся к его супруге Гулизаре Чалбаш с требованием публично прояснить обстоятельства последних дней жизни и смерти нашего отца. Смерть отца оставила у нас серьезные вопросы, на которые до настоящего времени мы хотим получить конкретные, последовательные и документально обоснованные ответы говорится в публичном обращении

В частности, сыновья Кашпировского хотят знать диагноз их отца и официальную причину его смерти, какое лечение и лекарства ему были прописаны, как прошли последние часы его жизни, а также проводилось ли вскрытие его тела или судебно-медицинское исследование и существуют ли подтверждающие медицинские документы. Помимо этого Сергей и Алексей потребовали от Гулизар объяснить, почему она перестала общаться с ними после похорон, и призвали женщину к открытому диалогу.