Тело Кашпировского доставили в Варшаву с последующей транспортировкой в Киев

Тело Кашпировского доставили в Варшаву, ожидается транспортировка в Киев Тело Кашпировского доставили в Варшаву с последующей транспортировкой в Киев

Москва13 окт Вести.Тело психотерапевта и экстрасенса Анатолия Кашпировского доставлено в Варшаву для последующей транспортировки в Киев. Об этом заявил племянник экстрасенса Юрий Мамаев.

По его словам, сейчас гроб с телом находится на терминале аэропорта Фредерика Шопена и ожидает доставки на железнодорожный вокзал "Варшава Центральная", откуда направится в Киев, сообщает РИА Новости.

Гроб сегодня, глубоко ночью, приблизительно в половине четвертого по варшавскому времени, был доставлен в аэропорт Фредерика Шопена сказал Юрий Мамаев

Родственник Кашпировского подчеркнул, что перевозка тела происходит в приоритетном порядке, время отправления тела на железнодорожный вокзал пока неизвестно.

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области Украинской ССР. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт, после чего работал врачом-психиатром и психотерапевтом. Широкую известность получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам психотерапии

Он умер в Москве 3 октября 2026 года. Причиной смерти стала остановка сердца.