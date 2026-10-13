Москва13 окт Вести.Похороны советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского на Украине организовали с помощью связей украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое заявление сделал племянник Кашпировского Юрий Мамаев в комментарии "Абзацу".

13 октября Гордон сообщил в соцсетях, что Кашпировский был похоронен в украинском городе Винница.

Гроб доставили самолетом и провели погребение очень оперативно и камерно в течение нескольких часов заявил Мамаев

По его словам, Кашпировского захоронили на семейной могиле рядом с отцом и матерью в соответствии с завещанием.

Он также обвинил вдову Кашпировского и его бывшего директора в распространении недостоверных сведений. По заявлению Мамаева, они рассматривают вариант установки саркофага над могилой и официально это объясняют защитой от вандализма, но племянник полагает, что такая конструкция может помешать взять образцы для генетической экспертизы.

В материале уточняется, что эту генетическую экспертизу хотят провести предполагаемый внебрачный сын Кашпировского и его мать, они добиваются проведения этого через суд. Авторы материала пишут о возможной заинтересованности Гордона в исходе спора из-за бизнес-интересов.

Анатолий Кашпировский, ставший известным в конце 1980-х - начале 1990-х годов благодаря телепередачам о сеансах якобы "исцеления" людей через экран, умер 3 октября 2026 года в 87-летнем возрасте. Он скончался спустя примерно год после рождения младшей дочери от третьей жены.