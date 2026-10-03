Адвокат Жорин заявил, что Кашпировский переживал из-за распада СССР Адвокат Жорин: Кашпировский в последний год жизни переживал из-за распада СССР

Москва3 окт Вести.Психотерапевт и экстрасенс Анатолий Кашпировский в последний год жизни тяжело переживал из-за распада Советского Союза. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин.

По его словам, которые приводит РИА Новости, Кашпировский был уверен, что, если бы он не уехал из СССР, ему удалось бы предотвратить распад.

Он неоднократно поднимал вопрос, что сожалеет, что в тот период, когда происходил распад Советского Союза, ему пришлось уехать из СССР сказал Жорин

Адвокат также подчеркнул, что в последние годы экстрасенс пытался найти контакты американского предпринимателя Илона Макса, чтобы с его помощью организовать телемост.

3 октября на 88-м году жизни скончался Анатолий Кашпировский. Причиной смерти, по словам родственника психотерапевта, стала полиорганная недостаточность, развившаяся на фоне онкологического заболевания желудка.