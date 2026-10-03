Москва3 октВести.Психотерапевт и экстрасенс Анатолий Кашпировский в последний год жизни тяжело переживал из-за распада Советского Союза. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин.
По его словам, которые приводит РИА Новости, Кашпировский был уверен, что, если бы он не уехал из СССР, ему удалось бы предотвратить распад.
Он неоднократно поднимал вопрос, что сожалеет, что в тот период, когда происходил распад Советского Союза, ему пришлось уехать из СССРсказал Жорин
Адвокат также подчеркнул, что в последние годы экстрасенс пытался найти контакты американского предпринимателя Илона Макса, чтобы с его помощью организовать телемост.
3 октября на 88-м году жизни скончался Анатолий Кашпировский. Причиной смерти, по словам родственника психотерапевта, стала полиорганная недостаточность, развившаяся на фоне онкологического заболевания желудка.