Москва25 ноя Вести.Сын Анатолия Кашпировского Сергио Монтана борется за наследство отца - недвижимость в Америке и Крыму. О своих претензиях он рассказал в интервью Daily Storm, которое опубликовал MAX-канал издания.

После похорон целителя его вдова Гулизар Чалбашова объявила, что старое завещание якобы утратило силу и все имущество теперь принадлежит ей. В частности, она пытается отобрать у Сергио дом в Калифорнии, который отец завещал ему в 2021 году.

Я уже обратился в суд Калифорнии, чтобы защитить свои права и добиться исполнения его завещания цитирует слова Сергио Daily Storm

Отмечается, что спор идет не только о заокеанской недвижимости. По рассказу Сергио, после кончины его матери в Киеве Гулизар наведалась туда и вынесла из сейфа деньги и ювелирные украшения. Еще мужчина нашел доверенность, якобы подписанную им в Нью-Йорке 12 июня 2025 года. Согласно документу, он сам разрешил представителю подарить квартиру в Алуште отцу, а та в итоге досталась Гулизар. Подлинность документа вызывает у Сергио большие сомнения.

Но тяжелее всего неизвестность, признался сын Кашпировского. Он не знает, кремировали ли отца и лежит ли в могиле именно его прах или тело. Мужчина просил вдову прислать фото или видео с похорон, чтобы проститься с отцом. Однако Гулизар ответила, что снимать было нельзя, не уточнив, кто это запретил и почему.