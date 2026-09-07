Москва7 сен Вести.Квартира покойной артистки Жанны Фриске на Красной Пресне должна была по договоренности отойти ее сыну от телеведущего Дмитрия Шепелева Платону, когда тот достигнет совершеннолетия. Однако отец певицы Владимир Копылов заявил, что не намерен передавать недвижимость внуку.

В эфире программы "Звезды сошлись" он признался, что находится в конфликте с Шепелевым и его родственниками.

Я не знаю Платона: где он, что с ним. Как я могу ему что-то передать? Не хочу, чтобы в квартире дочери появлялись родственники Шепелева. Они там в свое время уже устроили цыганский табор заявил Копылов

Ранее журналистам удалось выяснить, в ходе каких перипетий владельцами квартиры Фриске стали ее родители. Шепелев сам переписал на них долю в квартире, которая по наследству была предназначена Платону. Телеведущий сделал это после того, как родители артистки взяли на себя долги, которые также унаследовал сын певицы.