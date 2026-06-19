Шаг к миру: сын Жанны Фриске впервые за 11 лет увидится с крестной мамой Шепелев разрешил крестной матери сына Жанны Фриске увидеть его

Москва19 июн Вести.Певица, телеведущая Ольга Орлова в ближайшее время может увидеться с крестником, сыном певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева 13-летним Платоном. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что на первом этапе обсуждения предстоящей встречи было поставлено условие – не делать фотографий и видео для публичного просмотра.

Орлова до этого предполагала, что ассоциируется у Шепелева с тем периодом жизни, который "он не хочет вспоминать". Между тем она обращалась к Дмитрию с просьбой разрешить ей видеться с крестником "хотя бы раз в полгода на десять минут".

Телеведущий накануне сделал публикацию в своих соцсетях об 11-й годовщине со смерти Жанны Фриске. В комментариях Орлова вновь попросила Дмитрия разрешить ей встретиться с Платоном без камер и телестудий.

Ранее Дмитрий Шепелев в своем Telegram-канале рассказал о трудностях в воспитании 13-летнего Платона.